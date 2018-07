F1 Gran Bretagna, Hamilton risponde alle Ferrari e vola nelle Libere 3

Una sessione praticamente dimezzata a causa del terrificante incidente di Brendon Hartley. Il neozelandese è andato a schiantatarsi contro le barriere dopo che la sospensione anteriore sinistra della sua Toro Rosso ha improvvisamente e inspiegabilmente ceduto, trasformando la monoposto in un missile senza controllo. Un botto spaventoso, ma da cui il pilota è uscito fortunatamente illeso.

Davvero in difficoltà sono invece sembrate le Red Bull. A parità di gomma con gli altri top team Verstappen e Ricciardo hanno accusato distacchi davvero pesanti (rispettivamente + 1''290 e + 1''296), girando poco più di un decimo meglio della Sauber-Alfa Romeo di uno scatenato Charles Leclerc. Il monegasco, promesso sposo del Cavallino per il 2019, ha dimostrato di poter ambire ancora al Q3, tenendosi dietro le Haas di Magnussen e Grosjean e il vicino di box Ericsson. Il totale fa 6 motorizzati Ferrari in top 10.

Nella mezzora finale i piloti hanno dato tutto nella simulazione di qualifica, conche è riuscito a strappare il miglior tempo a, a lungo il più veloce in pista. Leggermente più in difficoltà rispetto al compagno di team, sempre a suo agio tra le curve di casa, è invece apparso, che ha accusato oltre sei decimi di ritardo. La sensazione è comunque che tra Mercedes e Ferrari la distanza sia davvero minima e che la Rossa abbia tutte armi a disposizione per interrompere il regno delle Frecce d'Argento a Silverstone. Alla scuderia di Maranello, però, è mancato il riscontro di, che è rientrato ai box per verificare insieme al suo fisioterapista un fastidio al collo, forse provato dai curvoni ad alta velocità del tracciato britannico.