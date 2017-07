F1 Gran Bretagna, Hamilton: "Macchina impeccabile, pubblico grandioso"

16 luglio 2017

Hamilton, a differenza dei ferraristi, ha potuto contare su una tenuta gomma eccezionale sulla sua W08: "C'è stato qualche problemino anche per noi con le gomme nel finale, ma dopo aver tagliato il traguardo sentivo di poter andare avanti ancora. Vincere il mondiale? Certo, quello è il mio piano, ma la strada è ancora lunga...".



Più complessa, ma ugualmente straordinaria la gara del compagno di team Bottas: "Sono molto contento, non e' stata una gara facile con una partenza dalla nona posizione. Molti sorpassi sono stati complicati, ma la strategia e' stata perfetta. Ho continuato sempre a spingere, poi abbiamo avuto un pizzico di fortuna con la foratura di Raikkonen. Ma è stato un weekend perfetto per noi, faccio i complimenti anche a Lewis".