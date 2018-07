F1 Gran Bretagna, Hamilton: "Ho dato tutto me stesso"

07/07/2018

Lewis Hamilton si gode la splendida pole conquistata a Silverstone, nel GP di casa, ma ammette di aver dovuto sudare parecchio per portare a casa il risultato: "È stata una pole diversa da tutte quelle ottenute qui in passato - ha detto il britannico della Mercedes - Le Ferrari hanno tirato fuori qualcosa di speciale nel Q3, sono sembrate fortissime e io ho dovuto dare tutto me stesso. I fan però erano tutti dalla mia e io volevo farli esultare".