F1 Gran Bretagna: Hamilton domina le Libere 3, ma Vettel è incollato

Lewis Hamilton si riprende di forza il ruolo di leader in casa Mercedes, chiudendo la FP3 davanti a tutti in 1'28''063 . Alle sue spalle torna la Ferrari di Sebastian Vettel (+ 0''032), praticamente incollato al britannico. Bottas , che in qualifica avrà la scure della penalità, si accoda ai duellanti mondiali (+ 0''074), tenendo dietro l'altra Rossa di Raikkonen (+ 0''669). Penalizzato di cinque posizioni per la sostituzione del cambio anche Ricciardo .

Mattinata decisamente "britannica" sul circuito di Silverstone: temperature dell'aria e dell'asfalto molto basse, vento freddo e pioggia insistente nel finale di sessione, che spinge diversi piloti a provare le gomme intermedie, in vista di una gara in cui il meteo resterà molto incerto.



La vera notizia, però, è che dopo un venerdì di libere dominato da Valtteri Bottas e con le Ferrari un po' attardate, si rinnova il duello tra Hamilton e Vettel. Lewis fa paura, stampa tempi eccezionali già con la gomma soft e, manco a dirlo, si candida ad essere il favorito numero uno per la pole position, considerando anche le cinque posizioni di penalità che dovrà scontare il compagno di team per la sostituzione del cambio. Seb però è lì: con la gomma supersoft (quella che verrà utilizzata per fare il tempo in qualifica) il distacco tra i due è di appena 32 millesimi e l'occasione per la Ferrari di tornare davanti a tutti a quasi due mesi dalla pole di Raikkonen a Monaco è ghiotta.



Valtteri questa volta deve accontentarsi del terzo tempo (comunque vicinissimo a quello dei due leader mondiali), mentre Raikkonen sembra ancora una volta avere qualcosa in meno rispetto ai "fantastici tre". La Rossa numero 7 chiude col quarto tempo, ma con un ritardo di quasi sette decimi dalla vetta.



Quinto a sorpresa un ottimo Nico Hulkenberg con la Renault (+ 1''417), mentre decisamente più in difficoltà sono apparse le Red Bull: Ricciardo ha il sesto tempo (+ 1''549) e per lui, prima dell'inizio della sessione, è arrivata anche l'ufficialità di una penalizzazione di cinque posizioni per sostituzione del cambio; Verstappen è addirittura ottavo (+ 1''841) alle spalle della Haas di Grosjean, con Massa e Vandoorne a chiudere la top 10 della FP3.



Da segnalare anche la mannaia che si è abbattuta su Fernando Alonso (undicesimo tempo per lui), che partirà ultimo dopo aver subito una penalizzazione di ben 30 posizioni in griglia di partenza per la sostituzione di cinque elementi della power unit.