F1 Gran Bretagna, Hamilton domina le Libere 1

06/07/2018 di DANIELE PEZZINI

Lewis prova dunque a rialzare subito la testa dopo la domenica nera di Spielberg. Il britannico, reduce da quattro vittorie consecutive nel GP di casa, ha cominciato il weekend con il piede giusto, rifilando distacchi già importanti agli altri top driver, sfruttando in particolare un primo settore davvero devastante. Quasi quattro decimi sul compagno di team Bottas, oltre mezzo secondo su Vettel, Kimi e le due Red Bull. Il campione del mondo non si è fatto condizionare da una pista particolarmente sconnessa, nonostante la fresca riasfaltatura, e si è messo davanti a tutti fin dalla prima parte del turno, quando tutti i piloti montavano gomme medie.



La Ferrari, per il momento, deve accodarsi. Vettel è stato l'unico in grado di imitare le Frecce d'Argento e scendere sotto il muro dell'1''28, anche se per soli due millesimi, mentre Raikkonen si è ritrovato a sandwich tra le Red Bull dopo essere stato anche autore di una rischiosa escursione nella ghiaia durante uno degli ultimi giri lanciati.



Avvio abbastanza in sordina per la scuderia austriaca: Ricciardo e Verstappen hanno accusato distacchi piuttosto significativi dalla vetta e l'olandese, trionfatore una settimana fa in Austria, è anche stato costretto a parcheggiare la sua RB14 a bordo pista a causa di un problema al cambio.



In top 10 anche le due Force India di Perez e Ocon (8° e 9° tempo) e la Williams di un sorprendente Stroll. Da segnalare, dopo lo splendido 4° posto di Spielberg, il disastroso inizio di weekend di Grosjean, che ha distrutto la sua Haas contro le barriere in uscita da curva 1, dopo aver mancato il bottone di chiusura del DRS. Settimo crono finale per lui, ma fine settimana tutto in salita per i suoi meccanici: alla monoposto del francese dovrà essere addirittura sostituito il telaio, impedendogli pertanto di prendere parte alla FP2.