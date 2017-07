F1 Gran Bretagna, Hamilton domina e centra la pole

Lewis si conferma il signore indiscusso delle qualifiche. Pole numero 67 in carriera, a meno uno dal record assoluto di Michael Schumacher. Pole numero 5 a Silverstone, raggiunta la leggenda dell'automobilismo britannico Jim Clark. Ma soprattutto un tempo eccezionale, che non lascia spazio a discussioni: 1'26''600, che significa rifilare oltre mezzo secondo a entrambe le Ferrari. Il tre volte campione del mondo resta con il fiato sospeso per una possibile sanzione dopo un rallentamento ai danni di Grosjean, la sua manovra finisce sotto investigazione, ma alla fine la direzione di gara decide di graziarlo.

Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna erano partite sotto la pioggia e con una Q1 piuttosto pazza: la Red Bull di Ricciardo si pianta a bordo pista per un problema al turbo e lo costringe a rientrare ai box e dare forfait. L'australiano partirà in ultima fila assieme a Fernando Alonso, il più veloce di tutti nel primo turno (grazie alla rapidità nel montare le slick) ma già consapevole del suo destino dopo le 30 posizioni di penalità conferitegli in mattinata.



In top 10 scatteranno anche la Renault di Hulkenberg, le Force India di Perez e Ocon, la McLaren di Vandoorne e la Haas di Grosjean.

Tutti si aspettavano, e probabilmente si auguravano, il ruota a ruota con, ma in prima fila al fianco del britannico ci sarà l'altra Rossa, quella di, che sorprende tutti nel finale del Q3, compreso il compagno di team. Seb si ritrova così in seconda fila (complice qualche problemino col traffico) e scatterà al fianco della Red Bull di, autore del quinto miglior tempo ma con una posizione in più in griglia grazie alla penalizzazione di Bottas, che scatterà solamente 9° dopo aver concluso con un deludente quarto crono.