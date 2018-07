F1 Gran Bretagna, ferraristi fiduciosi: "Siamo vicini, in gara andremo bene"

07/07/2018

Sebastian Vettel guarda avanti dopo la tiratissima qualifica del GP di Gran Bretagna, chiusa di pochissimo alle spalle di Hamilton: "La differenza tra me e Lewis? Mezzo decimo, difficile dire dove sia maturato. Forse ho perso qualcosa in rettilineo, ma sono stati due giri praticamente identici. In gara andremo bene, abbiamo buone opportunità". Deciso Raikkonen: "Non sono proprio soddisfatto, ma puntiamo al massimo per domenica".