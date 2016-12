F1, GP Ungheria: pole super di Hamilton. Vettel terzo e vicinissimo a Rosberg La Ferrari è a soli 144 millesimi dalla seconda Mercedes

di MARCO ENZO VENTURINI 25 luglio 2015

Lewis Hamilton si prende la pole position nel GP d'Ungheria con un tempo spaziale: 1:22.020. Per lui è la nona partenza al palo in dieci gare. Annichilito Nico Rosberg, secondo a +0.575 e soprattutto con Sebastian Vettel sulla prima Ferrari che non è lontano. Il tedesco è infatti terzo a +0.719 da Hamilton e solo a +0.144 dalla seconda Mercedes. Segue Daniel Ricciardo, quarto a +0.759. Kimi Raikkonen quinto a +1.000 davanti a Bottas, Kyvat e Massa.

Hamilton sembra quindi già quasi destinato a prendersi la vittoria già dal sabato. E' infatti imbarazzante il divario delle Mercedes dalla concorrenza, anche con gomme morbide usate mentre gli altri montano quelle nuove. E' questa la situazione di inizio Q3, con le Frecce d'Argento comunque ai primi posti in griglia. Poi il leader del mondiale, alla nona pole position in dieci gare, decide di esagerare e di mandare un segnale chiaro a tutti, Rosberg per primo. La sua reazione alla bandiera a scacchi via radio è infatti: "Quanto gli ho dato?". La sua superiorità è incontestabile.



Bene però la Ferrari, tornata seconda forza in griglia nonostante il poderoso ritorno della Red Bull (con Ricciardo che risparmia un treno di gomme soft per la gara). Il divario di Vettel da Rosberg è infatti talmente risicato da permettere di sognare. Sebastian inoltre dimostra tutte le sue capacità tattiche suggerendo agli uomini del Cavallino una modifica al Monkey Seat, appendice aerodinamica al posteriore con cui vengono risolti i problemi del venerdì, con macchina più carica dietro e meno scarica davanti. E di conseguenza molto più guidabile.



Non male il quinto posto di Raikkonen, tenuto conto della sfortunata sessione mattutina di libere. Le Williams, che erano attese a un weekend molto difficile, limitano i danni, con Bottas ottimo sesto e Massa ottavo, seppure con distacchi consistenti. Menzione obbligatoria, infine, per Fernando Alonso, che si conquista l'immagine da copertina del sabato magiaro riportando a braccia la sua McLaren in panne ai box. Una scena d'altri tempi.

Q1 I primi due tempi cronometrati delle qualifiche sono dei piloti della Mercedes, a dimostrazione della voglia di pole di entrambi. Ma Hamilton è di un altro pianeta: +0.969 su Rosberg. Qualche difficoltà per il tedesco, dopo il problema della macchina spenta in chiusura di FP3: a causa di un forte sottosterzo dopo il suo secondo giro lanciato è terzo alle spalle di un Vettel in grande forma. Ancora meglio fa Ricciardo, che si piazza a solo +0.418 dall'anglo-caraibico. I tempi fatti registrare dai piloti di centrogriglia con le gomme morbide spaventano le Mercedes, che tornano in pista con le coperture a banda gialla. L'unico a restare sulle medie è Ricciardo, che si qualifica. Non ci riescono invece Button, Ericsson, Nasr, Merhi e Stevens. All'ultimo giro passa il taglio anche Alonso.

Q2 Continuano i problemi di sottosterzo per Rosberg, che chiude con un preoccupante distacco di +0.490 da Hamilton, primissimo senza grattacapi. Si infiamma la grande lotta tra Ferrari e Red Bull per la seconda fila, con Vettel (a +0.883 da Hamilton) terzo davanti a Ricciardo e Raikkonen e con Bottas che infila la sua Williams davanti a Kvyat. A dare spettacolo è però Alonso, abbandonato dalla sua McLaren a pochi metri dall'ingresso ai box. Bandiera rossa in pista, con lo spagnolo che in un'immagine d'altri tempi tenta di spingere a braccia la sua monoposto, oltretutto in un tratto in salita, nel caldo torrido di Budapest. Sarà proprio lui a chiudere il quintetto degli eliminati. Davanti a lui Hulkenberg, Sainz, Perez e Maldonado, delusissimo per gli otto decimi presi dall'altra Lotus di Grosjean, decimo.

