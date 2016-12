F1, Gp Spagna: Rosberg leader nelle terze libere

Prosegue il duello tra Mercedes e Ferrari nelle prove del gran premio di Spagna di Formula 1 sul circuito di Montmelò. Le 'Frecce d'argento' sono davanti anche nelle terze libere con Nico Rosberg che fa segnare il miglior tempo in 1'26"021 e precede la Ferrari del connazionale Sebastian Vettel , in ritardo di 15 centesimi. Terza l'altra Mercedes di Lewis Hamilton mentre Kimi Raikkonen è quinto dietro la Williams di Bottas.

Dopo il miglior tempo nelle prime liberi di ieri, Nico Rosberg torna davanti a tutti nella prima sessione del sabato mattina sul circuito di Montmelò. Il tedesco della Mercedes, decisamente la monoposto più convincente finora, ferma il cronometro sull'1'26"021 e si candida come grande favorito, al pari del compagno Lewis Hamilton, per la caccia alla pole position nelle qualifiche. Nelle terze libere il britannico campione del mondo in carica è terzo alle spalle di Sebastian Vettel con la Ferrari, in ritardo di 15 centesimi da Rosberg. L'altra Rossa di Kimi Raikkonen è invece quinta (a quasi un secondo dal leader): il finlandese è alle spalle del connazionale Bottas con la Williams.

Chiudono la top ten Ricciardo con la Red Bull, Massa con la Williams, Max Verstappen con la Toro Rosso, Kvyat e Sainz. E' 11esimo Jenson Button con la McLaren Honda mentre il compagno di team Fernando Alonso è 14esimo dietro Hulkenberg e Nasr.