F1, GP Monza, Vettel: "Voglio scoprire cosa si prova a vincere il Mondiale con la Ferrari"

31 agosto 2017

Torna il Gran Premio di Monza, la prima gara in cui Vettel, allora alla Toro Rosso, riuscì a salire sul gradino più alto del podio in un mondiale di F1. Lo ricorda con nostalgia il pilota nella conferenza stampa alla vigilia del giorno di Prove Libere: "Monza? Un luogo speciale per me. Ho vinto tanti anni fa e ci sono molte persone nel mio team che lavoravano con me anche allora alla toro rosso, con cui condivido questo ricordo. Stamattina, passeggiando lungo la pista, ho avuto molte emozioni. Questo è uno dei posti più speciali in assoluto per me. Il sostegno è importante - ha poi continuato il pilota Ferrari - vedremo quante persone si presenteranno ma credo che gli spalti saranno pieni. Non so quantificarlo, ma sicuramente anche questo sarà un vantaggio".



Ha parlato anche del compagno e del rapporto con lui in una stagione così competitiva: "Rivalità con Raikkonen? Nessuno ha intenzioni negative nei confronti di un compagno di squadra. Ma tutti vogliono essere i più veloci senza curarsi di quelli che stanno accanto a te. E' una linea molto sottile, vuoi essere il più competitivo possibile ma anche fare il massimo per il team". Sulla Ferrari e il suo rinnovo ha espresso le solite parole di giubilo: "Da bambino ho sempre giocato con le macchinine e ce n'era sempre una rossa. E mi hanno sempre detto che quella macchina doveva arrivare davanti a tutti. La prima volta che sono entrato in un box Ferrari, accaduto grazie a Michael, e ho visto tutti quegli uomini in rosso che lavoravano a una macchina, ho capito che c'era qualcosa di magico lì. Voglio scoprire che sensazioni si proverebbero a vincere un mondiale con la Ferrari - ha poi aggiunto - Sedersi in una Ferrari è qualcosa di veramente speciale: quando si sente il motore e si afferra il volante è una sensazione unica. Ci si innamora subito di questa macchina".