F1, GP Monza: Maroni chiede aiuto alla Ferrari per salvarlo

29 giugno 2015

Tutti in pista per salvare il GP d'Italia di Formula 1 a Monza, uno degli indiziati a essere tagliati dal calendario Fia. Il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, ha chiamato all'azione il numero 1 della Ferrari, Sergio Marchionne: "Gli chiederò l'impegno della Ferrari a sostenere il GP di Monza. Per salvarlo basterebbe che lui dicesse che senza quello la Ferrari non correrà". Per il "salvataggio" c'è anche una petizione.