F1, GP Montecarlo: caschi speciali per i piloti

25 maggio 2016

In vista del GP di Montecarlo, diversi piloti hanno preparato dei caschi speciali svelati in anteprima sui social. Tutti i caschi, comunque, dovranno rispettare la regola secondo cui bisognerà "mantenere sostanzialmente la medesima livrea lungo tutto l'arco della stagione in modo da essere più facilmente riconoscibili una volta in pista". Sebastian Vettel ripercorre la storia della Ferrari, omaggiando Enzo Ferrari e Schumacher. Quello di Romain Grosjean è invece un tributo a Jules Bianchi, mentre Fernando Alonso dà spazio alla sua Spagna.