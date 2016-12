F1, GP Monaco: Vettel davanti nelle terze libere

23 maggio 2015

Dopo il classico venerdì di riposo a Montecarlo, la Formula 1 torna in pista per la terza sessione di prove libere del sabato mattina, ultimo test in vista delle qualifiche per stabilire la griglia di partenza del GP di Monaco. Il miglior tempo è di Sebastian Vettel che vola con la sua Ferrari in 1'16"143 precendo le due Mercedes di Nico Rosberg e di Lewis Hamilton. Solo sesto Kimi Raikkonen che è andato a sbattere contro le barriere.