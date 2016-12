F1, Gp Italia: Vettel dietro le Mercedes

4 settembre 2015

Il tedesco ha completato 36 giri mentre il leader Hamilton ne ha totalizzati "solo" 27, il minimo se non si contano le 3 tornate di Button, alle prese con problemi alla power unit della McLaren. Alle spalle di Vettel ci sono le due Force India che sul tracciato di Monza possono sfruttare l'enorme accelerazione e velocità sui rettilinei: Perez è quarto mentre Hulkenberg è quinto. Sesta, come al mattino, è l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen, distante poco più di un secondo da Hamilton. Completano la top ten le Lotus di Grosjean e Maldonado e le Williams di Bottas e Massa.



Soltanto 16esimo Fernando Alonso con la McLaren, alle spalle della Toro Rosso di Carlos Sainz e davanti alle due Marussia: lo spagnolo in ogni caso domenica scatterà dalle retrovie della griglia visto che al mattino è stata sostituita la power unit sulla sua monoposto.