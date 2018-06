F1, GP Italia: Hamilton comanda nelle Libere 3, ma Vettel è 2° e vicino

5 settembre 2015

Una sessione di prove che decolla solo dopo 40 minuti ed esplode definitivamente negli ultimi 10: la pioggia abbattutasi nella notte a Monza ha reso infatti il circuito umido, il timido sole comparso nel mattino modifica però progressivamente le condizioni della pista e tutti aspettano l'ultimo momento possibile per provare la macchina. E queste condizioni sembrano favorire proprio la Ferrari, più vicina alla Mercedes rispetto al venerdì.



In particolare in grande forma appare proprio Vettel, che trova l'assetto ideale e conferma al team di aver trovato una SF15-T decisamente migliore rispetto a quella delle 24 ore precedenti. Lo dimostra il suo tempo di 1:24.808 e anche il fatto che questo limite poteva essere superato: il campione tedesco infatti deve abortire un giro iniziato con il record nel primo settore, ma caratterizzato da un taglio alla Variante della Roggia. Attenzione però a Hamilton, che a sua volta non conclude un giro con primo e secondo settore da primato rientrando ai box: la sensazione è che la Mercedes abbia in serbo ancora qualcosa in vista delle qualifiche. Ma l'incertezza sul meteo potrebbe scompaginare e non poco le carte.



Lo dimostra la settima posizione di un Raikkonen decisamente a proprio agio, ma battuto nell'ultimo minuto di prove da Bottas (a +0.402 da Hamilton), da Massa (a +0.621) e anche dalla vivace Lotus affidata a Maldonado. Il venezuelano rimedia infatti un distacco di 698 millesimi dal leader della classifica, con Kimi a +0.700.



Sorrisi anche in casa Sauber, con Ericsson 9° e Nasr 11° a dimostrazione della buona resa del motore Ferrari nella gara di casa. Una boccata di ossigeno fresco anche per la McLaren, con Alonso e Button rispettivamente 13° e 14°. Disastro totale, invece, in casa Red Bull, con le due vetture del team anglo-austriaco e le due Toro Rosso in fondo alla classifica e precedute addirittura dalla Manor di Stevens. I problemi maggiori li accusa Daniel Ricciardo, che deve fermare a bordo pista la sua monoposto per un problema al cambio e conclude la sessione malinconicamente all'ultimo posto.