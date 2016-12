F1, Gp Gran Bretagna: Rosberg show, ma le Ferrari ci sono

3 luglio 2015

Il pomeriggio di Silverstone conferma l'ottimo stato di forma di Rosberg, che si dimostra il più veloce di tutti sia sul giro secco che sul passo gara. Il tedesco si mette alle spalle anche il numero uno Hamilton, che non è stato perfetto con le gomme da qualifica e poi ha avuto un problema tecnico durante il long run. Anche in casa Ferrari la prima guida resta dietro, con Raikkonen che beffa di 2 centesimi il compagno Vettel: tempi che lasciano ottimismo nella Scuderia di Maranello. Scendendo in classifica ci sono le due Red Bull di Kvyat e Ricciardo, convincono pure le Toro Rosso di Verstappen, settimo, e Sainz, nono. Ottava la Force India di Nico Hulkenberg, decimo Massa con una Williams apparsa in netta difficoltà.