F1, GP Canada: Hamilton davanti alle Ferrari prima del diluvio

5 giugno 2015

Le seconde libere sono durate praticamente 35 minuti: poi è arrivato il diluvio sul circuito di Montreal che non ha permesso ai piloti di girare. L’unico ad uscire sotto la pioggia su pista bagnata è stato Hamilton che, però, ha sbattuto con la sua Mercedes contro le protezioni poste al termine del tornantino del Casinò. Il campione del mondo in carica è uscito dalla monoposto che ha riportato diversi danni all’ala anteriore. Decisamente positive anche le seconde libere di Lotus e Williams: Maldonado (+0"612) chiude quinto davanti a Bottas (+0"861), Grosjean (0"876) e Massa (+1"053). Nono e decimo crono per le Red Bull di Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo. Più indietro Fernando Alonso, soltanto 15esimo a 1 secondo e 6 decimi da Hamilton.