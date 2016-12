F1, Gp Brasile: Hamilton domina le prime libere

13 novembre 2015

Spettacolare prima sessione di prove libere in Brasile per Lewis Hamilton che ha realizzato il miglior tempo in 1'13"543: il britannico della Mercedes, che corre con un casco speciale dedicato ad Ayrton Senna ed èarrivato con qualche giorno di ritardo ad Interlagos a causa di un incidente stradala a Montecarlo, dove risiede, è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'14" e ha rifilato oltre mezzo secondo a tutti gli avversari. Secondo il compagno di team Nico Rosberg metre terzo è Sebastian Vettel con la Ferrari, protagonista di 27 giri in pista e lontano 6 decimi da Hamilton.



Quarto è Daniel Ricciardo con la Red Bull mentre quinto è Kimi Raikkonen con l'altra Ferrari. Il finlandese, ad un secondo dal leader, ha completato appena 20 giri (il pilota di meno sul tracciato) ed è stato anche protagonista di un testacoda che lo ha fatto finire nella ghiaia. Completano la top ten Kvyat, Bottas, Verstappen, Hulkenberg e Maldonado mentre i due piloti locali, i brasiliani Nasr e Massa sono 14esimo e 17esimo rispettivamente.