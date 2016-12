F1, GP Brasile: dominio Rosberg, Vettel 3°

SPAGNA, PARTENZA AMARA - Tutti scelgono di partire con gomme a mescola soft, medie invece per Sainz e Maldonado. In ultima fila due big: il penalizzato Ricciardo e un delusissimo Alonso. Proprio lo spagnolo insieme ad Ericsson va lungo al primo giro, mentre Sainz è costretto subito a fermarsi con il motore spento. Per il resto partenza regolare con Rosberg in fuga e alle sue spalle Hamilton, Vettel e Raikkonen. L'unica vera battaglia è tra Kvyat e Hulkenberg per la sesta posizione alle spalle di Bottas, quinto.



DISASTRO RICCIARDO - Dopo quattro giri è Ricciardo a tentare di giocare il jolly, tornando subito ai box e montando gomme medie. Le Mercedes intanto provano subito a scappare, ma Vettel riesce a tenere il ritmo di Hamilton concedendogli solo qualche decimo ad ogni passaggio. Dal sesto giro, poi, i tempi della Ferrari diventano praticamente identici rispetto a quelli del campione del mondo. Tempi altissimi, invece, per Ricciardo che addirittura fatica a superare la Manor di Stevens.



SUPER VETTEL - Al nono giro anche altri piloti iniziano a cambiare le gomme, come Hulkenberg, Kvyat, Massa, Perez e Grosjean. Vettel intanto diventa il pilota più veloce in pista, confermando la bontà del pacchetto Ferrari sull'Autodromo Carlos Pace. Discorso opposto per Raikkonen, che accusa problemi di grip e si lamenta di una Ferrari scivolosa sul posteriore. Infatti Kimi cambia le gomme al 13° giro, tornando in pista abbondantemente davanti a Bottas.



AI BOX VINCE LA ROSSA - Al 14° giro, quindi, vanno ai box Rosberg e Vettel. Proprio l'ingresso del ferrarista danneggia Nico, che completa l'operazione in 4,4 secondi contro i 2,7 del connazionale. Anche Hamilton perde qualcosa un giro dopo quando cambia le gomme: lo fa in 3,6 secondi. E Vettel è a soli due secondi e mezzo dall'anglo-caraibico. Raikkonen invece continua ad avere problemi di ritmo: è costantemente mezzo secondo più lento rispetto a Vettel.



IL RITORNO DI RE LEWIS - Con le nuove gomme Hamilton sembra più a suo agio anche nei confronti di Rosberg, che all'inizio del 18° giro sbaglia alla S di Senna e permette a Hamilton di recuperare e di portarsi a meno di un secondo per una vera e propria sfida per la vittoria. "Le mie gomme rischiano di non durare se gli sto dietro", si lamenta Hamilton via radio al 21° passaggio, quando il distacco dal compagno scende a mezzo secondo.



I DUBBI DI HAMILTON - All'inizio del 25° giro il distacco tra i due della Mercedes diventa di soli tre decimi, ma Hamilton non riesce ad attaccare il compagno. "Impossibile attaccare in questa pista", si lamenta ancora con il team via radio. E ne approfitta Vettel, che guadagna un secondo in un giro. Al 27° giro così il campione del mondo decide di far respirare gli pneumatici e il suo distacco da Rosberg sale improvvisamente fino a superare i due secondi. E Lewis riflette sulla strategia da adottare (prolungare lo stint, cambiare le gomme o attaccare Rosberg) parlando via radio con i box. Ma la Mercedes teme un Vettel decisamente non lontano.



MAX DA URLO - Hamilton e Vettel sembrano quindi iniziare a guidare più al risparmio rispetto al leader della classifica Rosberg, forse per risparmiare le gomme e tentare di effettuare una sosta in meno. Al 32° giro poi Verstappen sale al nono posto superando Perez alla S di Senna con uno dei sorpassi dell'anno. Ne approfitta anche Grosjean che all'ingresso della Reta Oposta si infila a sua volta.



JOLLY FERRARI - Al 33° giro improvviso cambio di strategia in casa Ferrari: Vettel entra ai box e monta gomme soft. nei due giri successivi anche i due della Mercedes vanno al cambio gomme, ma scelgono pneumatici a mescola media. Rosberg resta primo, mentre Hamilton rientra alle spalle di Raikkonen, dovendo superare in pista il finnico della Ferrari.



SEB CI PROVA - Mentre Maldonado (una sola sosta fino a questo momento per lui) sperona Ericsson costringendo il pilota Sauber a ripartire dalle retrovie, Vettel nonostante le gomme morbide non riesce a tenere il ritmo delle due Mercedes che scappano. Intanto Raikkonen, con una sosta in meno, lascia via libera al compagno di squadra. A questo punto il tedesco della Rossa comincia a guadagnare su Rosberg e Hamilton.



L'AZZARDO NON PAGA - Dura poco: al 45° giro Hamilton stampa un giro da urlo e prende un secondo sia su Rosberg che su Vettel. E così il tedesco, un giro dopo Raikkonen, cambia di nuovo le gomme e sceglie le medie. E subito dopo anche le Mercedes vanno ai box una dopo l'altra. Rosberg nell'operazione guadagna qualcosa, ma poi Hamilton gli torna negli scarichi.



ROSBERG RESISTE - Il tentativo di rimonta di Lewis è però frustrato da una difficoltosa operazione di doppiaggio nei confronti di Grosjean: il campione del mondo spiattella l'anteriore destra e Rosberg può di nuovo scappare. Intanto Verstappen continua a dare spettacolo con un sorpasso su Nasr dopo un quasi contatto al Bico de Pato. Nel finale di gara quindi Rosberg riesce a mettere tra sé e Hamilton lo spazio sufficiente per chiudere in tutta calma al primo posto per la sua quinta vittoria stagionale. Hamilton chiude secondo con le gomme in grave crisi e Vettel recupera tanto da giungere al traguardo a soli sette secondi da lui.



MASSA SQUALIFICATO - Dopo due ore dalla fine del GP, Felipe Massa è stato privato del suo ottavo posto. Il brasiliano della Williams è stato squalificato perché al via la sua gomma posteriore destra era a una temperatura di 137° quando il limite massimo è di 110°.