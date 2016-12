F1, GP Brasile: ancora Rosberg in pole. Vettel 3°

Continua quindi il buon momento di Rosberg, che dopo aver perso matematicamente il mondiale ha iniziato a togliersi più di una soddisfazione ai danni del compagno-rivale. E Hamilton appare decisamente nervoso, come dimostra il siparietto del dopo qualifica, in cui addirittura decide di disertare la foto di gruppo dei primi tre. E così a sorridere ai fotografi c'è solo la coppia tutta tedesca Rosberg-Vettel.



Già, Vettel. Il pilota della Ferrari sembra l'unico in grado di tenere testa ai due della Mercedes, o almeno a provarci. I suoi tempi sono infatti inarrivabili per tutti gli altri. Anche per Raikkonen, che si prende più di tre decimi dal compagno cui farà compagnia in seconda fila grazie alla retrocessione di tre posti di Bottas, che nelle Libere 2 non aveva rispettato la bandiera rossa esposta per il guasto alla McLaren di Alonso. E proprio lui, come del resto Button, si rende protagonista di due siparietti destinati a non piacere al team, né tantomeno alla Honda: rimasto ancora una volta fermo dopo pochi secondi, prima si siede a prendere il sole lungo la pista in posa zen, poi si concede una passerella sul podio, con il pubblico in visibilio. In McLaren, insomma, si ride per non piangere. Un pessimo segnale, con la stagione 2016 ormai alle porte...