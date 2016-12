F1, GP Belgio: nelle terze libere schiaffo di Hamilton a Rosberg

22 agosto 2015

Un segnale importante, quello di Hamilton, in vista della caccia alla pole: dopo aver inseguito nel primo giorno di prove sullo spettacolare circuito delle Ardenne, mostra di poter essere lui la lepre. Se infatti Rosberg si è mantenuto sui tempi del venerdì, l'anglo-caraibico ha abbassato il suo limite di ben sette decimi. Sorrisi anche al Cavallino, soprattutto in previsione gara: le Rosse, infatti, con le gomme a mescola media mostrano un ritmo decisamente positivo. Attenzione però alla soft, con cui sembra possibile effettuare un solo giro lanciato. Un dato che bisognerà tenere in considerazione nella bagarre delle qualifiche.



Il lungo e variegato circuito di Spa, in ogni caso, dimostra di poter scompaginare le carte. La Red Bull, velocissima al venerdì, resta la vettura da battere nel settore centrale, quello più guidato. Ma Ricciardo e Kvyat (rispettivamente 6° e 7°) devono accodarsi anche alla Force India di Perez, che con il compagno Hulkenberg è inarrivabile nel primo e terzo settore, quelli con i lunghi rettilinei. Le due monoposto di Vijay Mallya potrebbero quindi rivelarsi le schegge impazzite del weekend: superarle sarà difficile per chiunque.



Timidi segni di ripresa per la Williams (Bottas 9° e Massa 10°, ma a oltre un secondo da Hamilton e a mezzo secondo dalle Ferrari), altra sessione da dimenticare per Fernando Alonso. Lo spagnolo non riesce nemmeno ad ottenere un tempo cronometrato e chiude desolatamente ultimo sul circuito dove non ha mai ottenuto una vittoria in carriera e la miseria di tre podi in 11 gare.