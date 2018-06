F1, GP Bahrain: Lewis Hamilton trionfa, ma Kimi Raikkonen è 2° Beffato Rosberg, che si accontenta dell'ultima gradino del podio, dopo una gara perennemente in rimonta. Vettel sbaglia, rompe l'alettone, poi chiude 5° dietro a Bottas

MATTEO CAPPELLA 19 aprile 2015

Lewis Hamilton vince il GP del Bahrain, terzo successo stagionale in quattro gare. La strategia Ferrari premia Raikkonen, 2° dopo una gara tutta d'attacco. Beffato nel finale Rosberg, che sbaglia ma completa il podio, dopo aver rimontato nei pit-stop proprio contro la Rossa. Vettel si deve accontentare del 5° posto, dietro alla Williams di Bottas, dopo un'escursione nella sabbia che ha causato la rottura dell'alettone anteriore.

E' il suo anno di grazia. Forse il migliore inizio di Mondiale per Hamilton in carriera. Concentrato e determinato, Lewis, ha messo in pista anche in Bahrain la sua corsa perfetta. Attento a non perdersi, a non strafare, nemmeno nei momenti critici. Ovvero quando nel balletto dei pit stop, proprio una gomma non si è avvitata al primo colpo; rimandandolo in pista nel traffico. Lucido, l'inglese ha martellato giri veloci, ha gestito l'usura dei freni e ha vinto, con +3.3 di vantaggio. Dichiarandosi poi consapevole dei miglioramenti della Ferrari. Anzi, caricato da questa sfida, che gara dopo gara, lo esalta sempre più. Perché vincere con un degno avversario è sempre meglio che trionfare in solitaria. E questo Hamilton lo ha ben capito.



Quindi lotta, lotta serrata tra la Stella e il Cavallino. Con il muretto Rosso in grande forma, che qui ha dimostrato fantasia al potere e strategie versatili. Buone per ogni occasione. E' questo il segreto del secondo posto di Raikkonen, bravo a trovarsi al posto giusto quando invece Rosberg ha sbagliato. Bravo a cavalcare nella parte centrale di gara, gestendo le gomme, prima di montare la mescola d'attacco. Nico, invece, ha dovuto rimontare su Vettel per due volte, dopo una partenza in cui si era già fatto fregare da Kimi. Praticamente bastonato per tutta la corsa, terzo sul podio solo perché Seb ha commesso un peccato veniale. Un errore apparentemente innocuo, che invece ha causato la rottura dell'alettone, costringendolo ad una sosta in più. Stop forzato, che lo ha congelato in quinta piazza dietro alla Williams. Invana quindi l'intensa galoppata per recuperare. Così Vettel si trova ora a -1 da Nico che lo precede nella classifica iridata. Il problema sono però i 28 punti di distacco da Hamilton. Ma il Mondiale è appena cominciato...

LA CRONACA DELLA CORSA - IN TEMPO REALE BANDIERA A SCACCHI - Hamilton vince il GP del Bahrain, davanti a Raikkonen e Rosberg. Bottas tiene dietro Vettel, 5°. Ricciardo taglia il traguardo 6°, ma esplode il motore della sua Red Bull



56 - Troppa pressione per Nico che sbaglia, va largo, e Kimi ne approfitta per prendersi il secondo posto



54 - Raikkonen si è avvicinato a Rosberg, 1 solo secondo li divide



52 - Hamilton stabilmente al comando, con Rosberg dietro di oltre 5". Spinge ancora forte Raikkonen, che si avvicina a meno di 4", quando mancano 5 giri al termine. Vettel fatica a prendere Bottas



48 - Raikkonen perde per un istante terreno da Rosberg, ma ha oltre 20" di vantaggio sugli inseguitori



46 - Prova il sorpasso Vettel su Bottas, ma Seb fatica e resta in quinta piazza



45 - Raikkonen sta riducendo il gap su Rosberg, lo mette nel mirino. Il secondo posto sembra a portata...



44 - Non è un'impresa facile per la Ferrari sorpassare la Williams



43 - Maldonado con i freni in fumo in pit lane. Problemi grossi per la Lotus

40 - Incrocio di traiettorie nel traffico, che agevola il sorpasso di Hamilton ai danni di Raikkonen. Lewis si riprende così il comando



37 - Alettone anteriore k.o. per Vettel, costretto a tornare ai box per un cambio extra. Un brutto colpo per il tedesco, che rientra 5° dietro a Bottas



36 - Errore di Vettel, che prima del rettilineo allarga troppo, finendo nella sabbia senza trazione, agevolando così il sorpasso di Rosberg, che torna terzo



35 - Ecco che Rosberg entra ai box, ma esce dietro a Vettel! Per la seconda volta sorpassato ai box. Ci si chiede perché in Mercedes hanno fatto rientrare prima Hamilton e non il tedesco?



34 - Hamilton si ferma per il secondo cambio, rientrando 3° alle spalle di Raikkonen



33 - Anticipa ancora il pit stop la Ferrari, che fa fermare Vettel e rientra 5°



31 - Si ferma Sainz, parcheggiato a bordo pista con la sua Toro Rosso



29 - Alonso è in rimonta, 11°



25 - Maldonado beffa, in uscita dei bo,x Massa e Nasr. Che battaglia!



21 - Lotta serrata per la 10ma posizione tra Nasr e Massa







18 - Si ferma Kimi, che rientra quarto. Il distacco è importante, ma la strategia della Ferrari punta ad un finale tutto d'attacco



17 - Raikkonen è al comando, ma deve fermarsi



16 - Anche Hamilton al pit, problemi di serraggio per una gomma, rientra proprio davanti a Nico



15 - Rosberg ai box per il cambio gomme... esce quarto! La manovra Ferrari ha funzionato 14 - Pit stop di Vettel, anticipato per cercare di andare a recuperare una posizione sulla Mercedes di Rosberg

9 - Sfruttando la scia in rettilineo, all'interno, Rosberg si butta deciso nel tornantino di destra e si prende anche la seconda posizione ai danni della Ferrari



8 - Svarione di Vettel, che finisce largo al tornate e poi deve vedersela con un Rosberg all'attacco, che si fa minaccioso

4 - Grande duello tra Rosberg e Raikkonen! Sorpasso deciso del tedesco che sfila la terza piazza al finlandese



3 - Maldonado sotto investigazione per aver causato un incidente al via



2 - Massa al momento è rimonta, 16°

PARTENZA SEMAFORO VERDE - Hamilton parte bene, Vettel si accoda, ma è Raikkonen che beffa Rosberg nel cambio di traiettoria, tra la prima e seconda curva



Giro di allineamento - Problemi per Massa che viene spinto ai box



GRIGLIA DI PARTENZA - Resta nel box la McLaren di Button, fermata per un problema tecnico al motore e alla power unit

