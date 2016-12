F1, GP Bahrain: la Ferrari si sveglia nelle libere 3

2 aprile 2016

A sopresa ci sono le Ferrari di Vettel e Raikkonen davanti a tutti al termine del terzo turno di prove libere del GP del Bahrain . Grande passo in avanti rispetto al venerdì per le Rosse: Seb ha chiuso col tempo di 1:31.683 e Kimi si è fermato a soli 40 millesimi. Il tedesco e il finlandese ora sognano di lottare con le due Mercedes per la pole position. Terza e quarta posizione per Rosberg e Hamilton a più di quattro decimi.

I risultati negativi del venerdì sono già dimenticati, in Bahrain la Ferrari si è svegliata con un altro piglio. Nel terzo turno di libere, quello che precede le qualifiche, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono riusciti a mettere le loro SF16-H davanti alle Mercedes. I due sono stati aiutati dalla temperatura più elevata, ma sembrano in grande di lottare con Rosberg ed Hamilton per la pole position che si disputerà alle 17. In casa Ferrari c'è stata una reazione importante e ora sarà lotta vera.



Le Rosse e le Frecce d'argento sono di un altro pianeta e hanno una mescola degli pneumatici di vantaggio su tutti gli altri team. Un distacco importante con Bottas (Williams) è a un secondo dalla vetta. Passo indietro per la McLaren che è tornata nelle retrovie: sorprende Vandoorne (14°) che è incollato a Button (13°).