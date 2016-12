F1, Gp Austria: ruggito Vettel, sue le seconde libere

19 giugno 2015

Questa Ferrari va, mette pressione alle Mercedes, ma l'affidabilità non può far dormire sonni tranquilli, soprattutto a Sebastian Vettel. In mattinata la rottura della trasmissione dopo pochi giri lo ha costretto a saltare l'intera sessione, nel pomeriggio al 28° giro la sua SF15-T ha fatto di nuovo le bizze. Dalla squadra gli comunicano via radio problemi al cambio, deve rallentare e rientrare ai box. Sul passo, bene le Mercedes (come sempre), ma anche Raikkonen e le Williams, che in ottica gara possono nutrire grandi ambizioni.