F1, GP Austria: le Ferrari davanti a tutti

2 luglio 2016

Per la prima volta in stagione ci sono due Ferrari davanti a tutti il sabato mattina. Le libere 3 non contano niente, ma c'è comunque grande fiducia in vista delle qualifiche. Stamattina la Ferrari ha fatto la Mercedes, Vettel e Raikkonen hanno trovato subito tempi molto competitivi, firmando i migliori crono del weekend. L'altra sorpresa è stata che Kimi ha sempre girato allo stesso livello del compagno di squadra mostrandosi davvero in palla qui in Austria. La scuderia di Maranello ha speso un ulteriore gettone per aggiornare la power unit e mettere così sotto pressione gli avversari. Le Frecce d'argento scelgono invece una strategia diversa concentrandosi sul passo gara. Le informazioni non sono positive, perché l'ultrasoft si danneggia molto rapidamente. Tutte le scuderie dovranno far fronte a questo consumo anomalo dovuto al nuovo asfalto spalmato sul circuito.



Quando Rosberg tenta finalemente una simulazione qualifica, rompe le sospensioni al primo giro lanciato finendo contro le barriere. In due ore i meccanici dovranno rimettere a posto la macchina, ma per la sostituzione del cambio il tedesco sarà retrocesso di cinque posizioni in griglia. Più staccate ci sono Red Bull e Williams a giocarsi un testa a testa in vista della qualifica. Daniel Ricciardo (4° a +0.541) riesce a precedere il compagno di squadra Max Verstappen (+0.663). Il primo della coppia Williams è invece Valtteri Bottas (+0.716).