F1, GP Austria: Hamilton centra la pole, disastro Raikkonen

20 giugno 2015

Hamilton raggiunge Vettel a quota 45 nella speciale classifica di pole position conquistate in carriera. ''inglese per la settima volta su otto Gran Premi fin qui disputati scatterà dalla prima posizione anche al Red Bull Ring mentre per la Mercedes è la diciannovesima pole consecutiva. Nell'ultimo giro lanciato entrambe le Frecce d'Argento sono finite sulla ghiaia. A farne le spese è stato soprattutto Rosberg, uscito mentre stava siglando il suo crono migliore.



Dopo ottime prestazioni nelle libere Vettel si deve accontentare della terza posizione in griglia davanti a Felipe Massa, Nico Hulkenberg e Valtteri Bottas. Raikkonen non riesce a qualificarsi per il Q2 e sigla il diciottesimo tempo. Scatterà, però, dal quattordicesimo posto per le numerose penalizzazioni a piloti davanti a lui.