F1, GP Austria: è subito Mercedes show, guaio Vettel

19 giugno 2015

Fumo dalle prese dei freni anteriori per Vettel: la sua SF15-T torna ai box sul carro attrezzi dopo appena quattro giri, per il tedesco il weekend di Zeltweg inizia male. La Ferrari si consola col terzo tempo di Raikkonen, mentre Maurizio Arrivabene rischia di finire investito in pit lane dalla Williams di Massa: "Sono cose che capitano quando si fa le cose di fretta - scherza il team principal del Cavallino, che poi commenta -. Non sono preoccupato per quanto successo a Vettel, oggi faremo meglio". Davanti è il solito dominio Mercedes, con Rosberg che percorre ben 36 giri. Quarta piazza per la Williams di Bottas ad oltre un secondo dal leader, quinta la Sauber di Nasr, poi le due Red Bull di Kvyat e Ricciardo: chiuduono la top ten Verstappen, Massa e Perez.