F1, GP Austria: disastro Ferrari, vince Rosberg

21 giugno 2015

GP d'Austria da dimenticare per la Ferrari . Al via lo schianto pauroso per Raikkonen (illeso), poi il problema per Vettel nell'unico pit stop. Così il tedesco ha perso il podio: nel finale Massa ha poi resistito agli attacchi. Un quarto posto che fa male. Grande vittoria per Rosberg che ha scavalcato in partenza il poleman Hamilton e poi ha resistito agli attacchi. Ora l'inglese ha solo 10 punti di vantaggio sul tedesco in classifica Mondiale.

Seconda gara consecutiva senza un pilota Ferrari sul podio e ancora, come in Canada, c'è molto da recriminare. Sempre una Williams ad approfittare della disattenzioni della scuderia di Maranello, cambiano gli interpreti ma non il risultato finale che, oggi come due settimane fa, fa molto male.

A Zeltweg è stato Sebastian Vettel a buttare via un terzo posto sicuro che addirittura si sarebbe potuto trasformare in un bellissimo secondo, vista la penalità di cinque secondi inflitta a Lewis Hamilton per aver oltrepassato la linea bianca in uscita dalla corsia box. Invece il "dado spanato", come per definizione di Arrivabene, della posteriore destra ha costretto il tedesco a un pit stop eterno, l'unico della domenica, di 13 secondi e passa. Così al rientro in pista si è ritrovato dietro a Felipe Massa ed è stato costretto a spingere a più non posso per cercare di rimediare. Oltre venti giri tiratissimi con il gap di ritardo che nelle ultime tornate è riuscito ad arrivare sotto il secondo, ma è mancato il guizzo decisivo per riprendersi la posizione.

Peggio è andata a Kimi Raikkonen che dopo le prime due curve si è ritrovato sopra la sua Ferrari la McLaren di Fernando Alonso. Un incidente spettacolare e dalle cause ancora sconosciute, per fortuna i due piloti sono usciti illesi. Non è stato per niente un weekend fortunato per la Ferrari e i segnali ce ne erano già stati sia venerdì che sabato.

La vittoria si è decisa in partenza con Nico Rosberg che è riuscito a sorpassare Lewis Hamilton alla prima curva e ha tenuto giù il piede per tutto il primo giro prima della safety car. Poi il tedesco alla ripartenza è stato astuto a prendersi qualche metro di vantaggio per impostare il suo passo e andare fino alla bandiera a scacchi quasi indisturbato. Il Mondiale torna a farsi avvincente con Nico sempre più carico.