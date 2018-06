F1, GP Spagna - Le pagelle: Hamilton fuoriclasse

14 maggio 2018

HAMILTON 9

Batte tutti, noia esclusa. Quando è in questo spolvero, quando la Argento torna a essere la Argento, c'è poco da fare per il resto

dell'umanità. Se poi aggiungi una pista tradizionalmente Mercedes, allora ciao. Mai visto, mai impensierito, nemmeno sudato. La sensazione è che abbia il pieno controllo, anche quando sembra fuori controllo, tipo in alcuni momenti negli scorsi week-end. Il che è piuttosto preoccupante per chi di mestiere dovrebbe provare a batterlo. Fuoriclasse.



VETTEL 6

Domenicaccia. Non ha colpe. Ci prova, ci provano, anche a inventarsi capriole strategiche, ma non ce n'è. Quando poi va storta fai pure pit troppo lunghi, caracollando fino alla fine con distacchi che ahia. Il problema è che se ci devi provare ci devi provare anche nelle piste a te sfavorevoli come questa e invece nada. Problemi di bilanciamento, ste citatissime gomme nuove, va bene ma il gioco è anche adeguarsi alle variabili che in quanto tali variano. Nuvoloni.



BOTTAS 8

Ottimo secondo (da ottimo secondo). Non punge, non disturba il capitano, cosa che al capitano fa molto piacere. Beccare 20 secondi è imbarazzante, ma fa il suo dovere portando punti pesanti a casa, senza imperfezioni. Insomma: ottimo ma anonimo.



RAIKKONEN 6

Parte senza particolari picchi, poi fa il suo fino alla beffa. Rogna? Beh, un po' sì. Ma ci vuole ben altro per scalfire l'uomo rettile.



VERSTAPPEN 6

Che poi è una media tra il grande terzo posto e le solite verstappate. La sgregolarità del genio è anche affascinante, quando diventa costante stanca.



GROSJEAN 1

Vabbè dai, nessun commento.



GOMME 5

Va bene l'intoccabile argomento sicurezza, ma non è mai auspicabile che un fattore destabilizzi l'intero circo in termini così ingenti. Basta un dettaglio e stravolgi tutto. 0.4 mm e stravolgi i valori in campo. Sicurezza prima di tutto, ma io avrei lasciato tutto com'era.