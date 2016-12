F1, GP Cina: Rosberg subito davanti nelle libere 1

15 aprile 2016

Rosberg in splendida forma. Il tedesco della Mercedes ha iniziato con il piede giusto anche il weekend cinese chiudendo davanti a tutti la prima sessione di prove libere in 1:38.037. Seconda posizione per il compagno Hamilton a +0.146 davanti alla Ferrari di Vettel. Per il tedesco un ritardo dalla vetta di oltre mezzo secondo. Quinto Raikkonen preceduto da Ricciardo. Caos gomme per Massa che per due volte ha visto la posteriore sinistra a terra.