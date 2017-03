F1, Giovinazzi verso la conferma In Cina

29 marzo 2017

Pascal Wehrlein fatica a rimettersi in forma dopo l’incidente alla Corsa dei Campioni e così in Cina Antonio Giovinazzi potrebbe avere un'altra occasione per mettersi in mostra. Intanto il pilota è tornato in Puglia con la sola certezza che volerà a Shanghai, dove il 9 aprile si correrà il secondo GP del 2017, ma il punto interrogativo riguarda il ruolo che ricoprirà. Nell’attesa di capire che succederà, la Ferrari ha deciso di sacrificare eventualmente i test, lasciando che il pugliese corra.

Sostituire ancora Werhlein costerebbe la perdita dello status di 'giovane', la tagliola scatta al secondo GP per cui Antonio non potrebbe girare con la Ferrari nei test in Bahrain 18-19 aprile a meno che Maranello non voglia sfruttarlo da titolare al posto di Seb o Kimi come l’anno scorso fece la Mercedes proprio con Pascal, ma questa pista pare poco probabile. Più facile che Antonio torni sulla rossa per sviluppare le Pirelli 2018.