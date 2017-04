F1, Giovinazzi si schianta anche in gara: "Errore montare le slick"

9 aprile 2017

Il GP di Cina di Antonio Giovinazzi si è chiuso anzitempo per un incidente nelle primissime fasi di gara. "Il primo errore è stato quello di chiedere le slick quando la pista non era pronta - ha ammesso il pilota Sauber - . Ho imparato tanto in questo weekend, ci vogliono tantissimi sacrifici per costruire quello che ho costruito a Melbourne. Ma basta un momento per perdere tutto. Mi dispiace per il team, tornerò più forte la prossima volta".