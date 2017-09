F1, Giovinazzi in pista a Singapore sulla Haas

7 settembre 2017

A Monza è stato fermato dalla previsione metereologiche, ora Antonio Giovinazzi è pronto a rifarsi. Il pilota italiano recupererà la sessione persa al volanta della Haas nelle libere 1 del GP di Singapore. Il team statunitense in Brianza aveva preferito schierare i titolari Magnussen e Grosjean viste le condizioni di asciutto e le previsioni di pioggia del sabato. Il giovane della Ferrari Driver Academy ha già guidato la monoposto Haas a Silverstone e ora nel prossimo weekend sarà di nuovo in pista. Poi sarà impegnato nuovamente in Malesia, Messico, Brasile ed Abu Dhabi.