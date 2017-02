F1, Giovinazzi debutta sulla Ferrari a Fiorano

2 febbraio 2017

E' iniziata sulla pista di Fiorano l'avventura di Antonio Giovinazzi con la Ferrari. Il terzo pilota di Maranello ha percorso i primi giri al volante di una vecchia SF15T, completando il programma, che prevedeva prove di comparazione tra simulatore e pista. "E’ stata una bellissima emozione, perché per me era la prima volta con una monoposto di F1. Uscire da un box con una Ferrari, per un italiano, è un’esperienza fantastica", ha commentato.