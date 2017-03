F1: Giovinazzi corre a Melbourne con la Sauber

25 marzo 2017

Dopo sei anni ci sarà nuovamente un italiano al via di un GP di Formula 1: gli ultimi nel 2011 erano stati Trulli e Liuzzi. Dopo i test di Barcellona, un'altra chance importantissima per il vice campione GP2. Giovinazzi si è presentato subito bene e si è giocato il passaggio alla Q2 con il compagno Ericsson.



Ora l'obiettivo è quello di fare esperienza e concludere la gara: "Sono soddisfatto, non sapevo nulla stamattina. Non ho fatto tantissimi giri in FP3, con più giri potevo fare di meglio. È un sogno essere qui a correreun GP, domani sarà lunghissima. Devo mantenere la calma e fiinire la gara. L'obiettivo è quello di non fare errori, Ericsson ha più esperienza di me. Sono contento della prestaizone. Ringrazio la Ferrari e la Sauber per questa opportunità".