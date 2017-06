F1, Giovinazzi alla Haas per le libere di sette GP

31 maggio 2017

Dopo l'esordio con la Sauber in sostituzione dell'infortunato Wehrlein, l'avventura in F1 di Antonio Giovinazzi, terzo pilota Ferrari, prosegue alla Haas. Lo ha annunciato la scuderia Usa spiegando che il pilota italiano correrà nella prima sessione di prove libere in sette GP a partire da quello di luglio in Gran Bretagna. "In un'annata in cui ho gia' avuto grandi opportunità, sono orgoglioso di averne un'altra con la Haas", ha detto Giovinazzi.