F1 Giappone, Vettel: "Sensazioni positive, la macchina si comporta bene"

6 ottobre 2017

Nonostante la giornata "a metà", in cui ha potuto girare solamente nella prima sessione di libere a causa della pioggia, Sebastian Vettel è fiducioso in vista del prosieguo del weekend in Giappone: "La mattinata è stata buona - ha detto il pilota Ferrari - Abbiamo avuto sensazioni positive e la macchina si è comportata davvero bene. Girare sul bagnato? Ci sarebbe piaciuto, ma sappiamo anche che è necessario risparmiare le gomme...".

Vettel, che è stato il più veloce sull'asciutto, sa che in caso di pioggia in qualifica la sua SF70H dovrà fare un salto di qualità: "Non so se in questo momento siamo la vettura più forte in griglia, sicuramente le ultime domeniche non abbiamo avuto la possibilità di dimostrarlo...Se pioverà dovremo migliorare perché l'ultima volta (a Monza, quando chiuse 8° sotto il diluvio, ndr) non è andata benissimo. Spero che abbiamo imparato la lezione e che qualunque sia la condizione potremo essere in grado di mostrare la nostra competitività".





Contento delle sue prestazioni anche Kimi Raikkonen, che ha chiuso la FP1 a meno di mezzo secondo dal compagno di team, in 4a posizione: "La macchina è andata bene. Ci aspettavamo la pioggia nelle Libere 2 quindi abbiamo girato un po' più del previsto. Ci siamo fatti una buona idea e nel complesso devo dire che è piuttosto positiva. Vedremo domani in giornata, non so quali saranno le condizioni meteo, ma noi dobbiamo fare il nostro meglio".