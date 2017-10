F1 Giappone, Vettel: "Prima fila importante, in gara miglioriamo"

7 ottobre 2017

Sebastian Vettel sembra fiducioso in vista della gara dopo il 2° posto ottenuto in qualifica a Suzuka che lo farà scattare al fianco del rivale mondiale Lewis Hamilton: "La qualifica non è stata male, avevamo un buon bilanciamento - ha detto il tedesco - Partire dalla prima fila è importante e in gara dovremmo andare più forte. Non so se siamo in vantaggio sulla Mercedes sul passo, sicuramente pensiamo di poter stare con loro, poi vedremo".

Seb racconta così il suo sabato pomerggio a Suzuka: "Ho cercato di fare il possibile, spingendo al massimo. Ho visto che Bottas si era messo davanti a me, ma sapevo che con la sua penalità sarei comunque stato in prima fila quindi forse ho preso anche qualche rischio di troppo. La gara? Non posso parlare per le Mercedes, la settimana scorsa a Sepang sembravano meno veloci, questo weekend mi sembra sia tornato tutto alla normalità per loro. Noi comunque di solito riusciamo a migliorarci la domenica".



Per ora da dimenticare il weekend di Kimi Raikkonen, finito contro le barriere in FP3 e costretto a partire dall'undicesima casella dopo una penalità per sostituzione del cambio: "Non è stato certo un ottimo avvio di giornata. Dopo l'incidente nelle Libere è stato tutto più difficile...il team ha fatto un gran lavoro nel mettere a posto la macchina in tempo, ma non ho avuto buone sensazioni in qualifica. Vedremo dmoani cosa riusciremo a fare".