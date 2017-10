F1 Giappone, troppa pioggia nelle Libere 2: gira solo Hamilton tra i big

Il diluvio che si è abbattuto sulla pista di Suzuka ha dunque spinto quasi tutti i piloti a evitare rischi, con il leader del mondiale che è stato l'unico tra i big a lanciarsi per un giro cronometrato con le gomme full wet. La sua Mercedes, naturalmente, è stata la vettura più veloce del pomeriggio giapponese, davanti a Ocon, Perez, Massa e Stroll.



Solo un giro di installazione per le Ferrari di Raikkonen e Vettel, mentre i piloti Red Bull non hanno neanche messo piede dentro le loro monoposto. In entrambi i casi i team hanno pensato anche a risparmiare le gomme, vista la scarsa disponibilità di pneumatici da pioggia dettata dall'attuale regolamento. Per le Libere 3 di sabato mattina (quando in Italia sarà piena notte) è prevista ancora acqua, ma c'è ottimismo in vista delle qualifiche del pomeriggio. Un bene sicuramente per Seb, che in condizioni di asciutto era stato il pilota più veloce sia nella simulazione di qualifica che in quella di passo gara.