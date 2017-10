F1 Giappone, Hamilton: "Un vantaggio da sogno"

8 ottobre 2017

Lewis si gode il momento, ma ammette che la gara è stata dura: "Verstappen ha fatto un lavoro eccezionale, non è stato semplice tenerlo dietro. Le Red Bull sembravano davvero veloci oggi, dopo l'ultima virtual safety car le gomme erano fredde e avevo traffico davanti...sentivo Max alle spalle, ma sono riuscito a tenerlo a bada in qualche modo".



L'olandese, dal canto suo, è apparso comunque soddisfatto del secondo posto: "Grande giornata, adoro Suzuka. Avevamo un passo davvero buono, con le soft in particolare ero super competitivo. Non sono riuscito a superare Lewis, ma ho dato tutto. In generale è stata una bella domenica, miglioriamo sempre di più e di questo sono contento".



Contento anche il compagno di team, Daniel Ricciardo: "È il mio primo podio qui a Suzuka. Era questo il mio obiettivo e mi sento alla grande. Con queste macchine poi è davvero divertente girare qui. La gara si è spaccata presto in due tronconi e io mi sono ritrovato un po' lontano, poi nel finale ho vissuto un po' di brividi quando Bottas si stava avvicinando..."