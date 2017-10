F1 Giappone, Hamilton: "Oggi tutto perfetto"

7 ottobre 2017

Lewis Hamilton si gode la sua decima pole position stagionale, conquistata al termine di una qualifica da padrone assoluto: "Oggi è stato tutto perfetto - ha detto il pilota Mercedes - Il team ha fatto un lavoro impeccabile e io non ho commesso neanche un errore, migliorando di volta in volta. Il passo gara? La macchina si guida meglio che in Malesia, sono sicuro che andremo bene. Le Ferrari comunque saranno molto veloci".