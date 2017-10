F1 Giappone: Hamilton in pole, Vettel al suo fianco

È durata dunque solo una mattinata, quella della FP1 di venerdì, l'illusione della Ferrari di poter strappare la pole alla Mercedes a Suzuka. Hamilton ha dominato le qualifiche del Gran Premio del Giappone, rifilando quasi mezzo secondo a Vettel, che ha comunque avuto il merito di riuscire a tirare fuori il massimo dalla sua SF70H, strappando una prima fila preziosissima in ottica gara. A favorirlo, naturalmente, anche la penalità di Bottas, che ha conquistato il 2° miglior crono in pista, ma dovrà partire dalla quarta fila per la sostituzione del cambio.



Lo stesso destino toccherà a Kimi Raikkonen, che conferma il suo momento no dopo i due ritiri di Singapore e Sepang: il finlandese finisce a muro durante le Libere 3, è costretto anche lui a sostituire il cambio e riesce a scendere in pista per le qualifiche per il rotto della cuffia. La sua monoposto, tuttavia, non gli da le sensazioni utili per il giro perfetto, relegandolo addirittura alle spalle delle due Red Bull, a oltre un secondo da Hamilton.



Alle spalle dei duellanti per il titolo partiranno proprio i due "torelli", apparsi però in difficoltà rispetto agli ultimi weekend e costretti a subire distacchi piuttosto importanti. La partenza, naturalmente, sarà decisiva, ma la sensazione è che Lewis e Seb possano avere il passo buono per fare gara a parte, con la speranza di rivedere un testa a testa che da Spa in poi non è più andato in scena. I 34 punti di distanza tra i due in classifica restano un gap difficile da colmare per la Rossa, ma la battaglia a Suzuka si preannuncia quantomeno emozionante.



In terza fila partiranno le Force India di Perez e Ocon, mentre a fare compagnia a Bottas in quarta ci sarà la Williams di Felipe Massa. Chiuderà la top 10 al fianco di Kimi la McLaren di Vandoorne, mentre scatterà ultimo Fernando Alonso dopo l'ennesima maxi-penalità dovuta alla sostituzione dell'intera power unit.