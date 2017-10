F1 Giappone, Hamilton: "Contento dei risultati"

6 ottobre 2017

Lewis ha specificato che il suo intento era quello di ritrovare fiducia con la pioggia dopo che le cose non erano andate per il meglio a Sepang, per questo ha deciso di lanciarsi con le full wet mentre tutti gli altri big rimanevano ai box: "Non era una questione di capire questo tracciato sul bagnato, l'ultima volta che ha piovuto qui ho vinto...però in Malesia ero dietro in queste condizioni ed era importante capire se aveva ancora problemi". Poi una battuta sul fatto che, in questa fase del campionato, la Ferrari sembra la vettura da battere, come confermato dallo stesso presidente Mercedes, Niki Lauda: "Questione di opinioni, io non penso che stiamo facendo un lavoro negativo".



C'è ottimismo anche in casa Red Bull: "La prima sessione è stata positiva - ha detto Max Verstappen - Siamo competitivi e sul passo siamo stati anche piuttosto vicini a Ferrari e Mercedes. Io non ho potuto completare il mio giro veloce a causa delle bandiere rosse, ma i long run mi sono sembrati buoni. Se domenica farà un po' più caldo questo potrebbe aiutarci ulteriormente. La FP2? C'era troppa acqua, non volevamo rischiare. A me guidare sul bagnato piace, ma non c'è bisogno di farlo sempre".



Daniel Ricciardo ha avuto qualcosa da ridire sui limiti imposti dal regolamento ai set di gomme da bagnato: "Abbiamo un treno supplementare di intermedie per il venerdì, ma non di full wet. Spero che l'anno prossimo questa regola possa cambiare. Stamattina comunque le cose sono andate bene, dobbiamo lavorare un po' sul carico aerodinamico perché forse ne avevamo troppo. Perdevo troppo in rettilineo. Io sono pronto per qualsiasi condizione, punto a entrare nei primi tre in qualifica. Ho fiducia nella macchina e penso che ne posso tirare fuori il massimo".