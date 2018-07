F1 Germania, Vettel: "La macchina c'è, lavoriamo sul giro secco"

20/07/2018

Seb ha detto la sua anche sull'entusiasmo del pubblico di casa nei suoi confronti: "È bello vedere tante persone che mi sostengono e tante bandiere Ferrari anche qui in Germania. Ho visto che domenica ci sarà il tutto esaurito e sarà ancora meglio". Il leader del mondiale è apparso un po' preoccupato per le previsioni meteo: "La temperatura? Oggi faceva caldo, ma per domani si parla di pioggia. Sicuramente va bene per le piante, non so per noi...".



Si è soffermato sul meteo anche Kimi Raikkonen: "Sicuramente se continuerà a fare così caldo le gomme avranno un ruolo decisivo, ma bisogna vedere se non cambia il tempo. Se le temperature rimarrano così saranno messe a dura prova, come in Austria, e avrà un vantaggio chi le gestira meglio. Però alla fine è sempre una combinazione di vari fattori".