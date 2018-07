F1 Germania, Vettel: "Che adrenalina, la macchina era un piacere"

21/07/2018

Sebastian Vettel si gode la pole ottenuta sotto gli occhi dei suoi tifosi: "La macchina è stata un piacere da guidare. Mi sono accorto subito di avere in mano qualcosa di buono, a quel punto stava tutto a me - ha detto il tedesco della Ferrari - Sentivo l'adrenalina che pompava dentro di me, è stato bellissimo fare la pole qui a pochi minuti da dove sono cresciuto. Il ritiro di Hamilton? È stato un peccato, lo dico davvero".

Seb ha raccontato così la sua qualifica: "Sono stato contento di entrambi i giri fatti nel Q3 e penso che abbiamo fatto un grande lavoro tra venerdì e sabato per ottenere queste prestazioni. È bellissimo vedere le bandiere tedesche e i cappellini della Ferrari sventolare in tribuna. L'uscita di Lewis alla fine del Q1? Non auguri a nessuno sfortuna o inconvenienti tecnici, quindi sono dispiaciuto per lui".



Decisamente meno esaltato delle sue performance Kimi Raikkonen: "È stata una sessione cosi cosi - ha detto il finlandese - Il risultato alla fine non è negativo, ma ho fatto un errorino nel primo tentativo alla curva 12 e nel secondo ho perso un po' di fiducia, sono stato un po' più cauto. È un peccato perché la macchina andava bene, ma abbiamo materiale su cui lavorare per la gara".