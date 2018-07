F1 Germania, Verstappen si prende la scena nelle Libere 2

20/07/2018 di DANIELE PEZZINI

Red Bull continua dunque a rubare la scena a Ferrari e Mercedes sul circuito di Hockenheim. Verstappen ha risposto al compagno di team Ricciardo, che era stato il più veloce in FP1, e ha chiuso il venerdì con il miglior tempo assoluto, sgretolando dopo 14 anni anche il record della pista ottenuto da Schumacher nelle qualifiche del 2004. Mentre Max volava davanti a tutti, Daniel (solo 13°) si concentrava soprattutto sul lavoro in ottica gara: l'australiano sarà infatti costretto a una rimonta da fondo griglia a causa della pioggia di penalità che si abbatterà sulla sua RB14 dopo le qualifiche per la sostituzione di MGU-K e altri elementi della power unit. I grattacapi per la scuderia austriaca, tra l'altro, non sembrano destinati a finire, visto che anche la monoposto di Verstappen è stata a lungo analizzata dagli ingegneri per alcuni rumori anomali riscontrati dal pilota.



Si è dovuto accontentare della seconda piazza, ancora per pochi millesimi, Lewis Hamilton, che è comunque riuscito a tenere a distanza il vicino di box Bottas e soprattutto il rivale mondiale Sebastian Vettel, autore di un paio di giri lanciati non proprio pulitissimi. La Ferrari, sia quella di Seb sia quella di Kimi, non è apparsa brillantissima in fase di simulazione del passo gara, al contrario di quanto era avvenuto negli ultimi weekend. Le Rosse hanno avuto qualche difficoltà specialmente nella gestione delle gomme più morbide (le ultrasoft), mentre sono sembrate vicine alle prestazioni Mercedes con le mescole più dure (soft e medie).



Sabato in qualifica, verosimilmente, la sfida sarà ancora una volta tutta tra Ferrari e Mercedes, con le due Red Bull pronte a fare la voce in grossa soprattutto domenica in gara. L'incognita vera sarà quella metereologica, visto che per il prosieguo del weekend è alta la probabilità di pioggia in Germania.



Nella top 10 della FP2 si sono confermate entrambe le Haas di Grosjean e Magnussen (+ 0''888 e + 1''104) e la Sauber-Alfa Romeo di Leclerc (+ 1''289). Tra i migliori 10 è rientrato anche Esteban Ocon con la Force India, mentre hanno chiuso ancora una volta in fondo entrambe le McLaren ed entrambe le Williams: 17° e 20° Alonso e Vandoorne, 18° e 19° Stroll e Sirotkin.