F1 Germania, Verstappen: "Macchina competitiva, ma speriamo nella pioggia"

20/07/2018

Max Verstappen si gode il miglior tempo ottenuto nel venerdì di libere in Germania, ma non si fa illusioni e spera nella 'benevolenza' del meteo: "In generale è stata una giornata positiva, la macchina si è comportata bene ed è stata molto competitiva, anche se sappiamo che in qualifica sarà più dura contro Ferrari e Mercedes. La pioggia? Sarebbe bello se arrivasse, ma vedremo domani". Sui rumori del motore che lo avevano preoccupato nel finale di sessione ha rassicurato: "Solo un problema di olio, tutto risolto".