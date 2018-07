F1 Germania, la pioggia blocca tutti nelle Libere 3

21/07/2018 di DANIELE PEZZINI

Mattinata sprecata per i piloti di F1 a Hockenheim. Come da previsioni, un acquazzone si è abbattuto sul circuito tedesco poco prima delle Libere 3 , costringendo le monoposto ai box per quasi tutta la sessione. Un po' di azione si è vista nei minuti finali, con la Sauber di Leclerc che ha fatto registrare il miglior tempo in 1'34''577. Quarto e ottavo tempo per le Ferrari di Vettel e Raikkonen , solo giri di installazione per le Mercedes.

Tutti i team, come sempre accade in queste occasioni, hanno preferito risparmiare le gomme da bagnato per le qualifiche, visto il numero limitato di set a disposizione previsto dal regolamento. La pioggia dovrebbe infatti proseguire anche nel pomeriggio, dando luogo a un assalto alla pole sotto l'acqua che non si vedeva ormai dalla gara di Monza del 2017.



Il più "coraggioso" è stato il monegasco, promesso sposo della Ferrari, che si è tenuto alle spalle il compagno di tem Ericsson e la Williams di Sirotkin, per quello che possono valere i tempi in queste condizioni. Alle spalle di questo terzetto (a quasi un secondo da Leclerc) si è piazzata la Rossa di Seb, autore anche di un testacoda che ha fatto scorrere un brivido lungo la schiera degli ingegneri al muretto Ferrari. Gli altri ad aver completato un giro cronometrato sono stati Gasly e Hartley con le Toro Rosso, Hulkenberg con la Renault, Raikkonen con l'altra Ferrari e Stroll con l'altra Williams.



Solo giri di prova, invece, per Mercedes e Red Bull, con Lewis Hamilton che è addirittura arrivato ai box appena qualche minuto prima della fine del turno. La pioggia potrebbe cambiare un po' le carte in tavola in qualifica, con Verstappen che si candida prepotentemente al ruolo da terzo incomodo nel consueto duello tra Hamilton e Vettel.