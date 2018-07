F1 Germania, Hamilton: "Bello vincere qui nella nostra seconda casa"

22/07/2018

Lewis ha dunque risposto alla piccola provocazione fatta da Seb nel GP di Gran Bretagna ("Che bello vincere qui a casa loro", aveva detto il pilota Ferrari). Sulla sua rimonta, invece, è stato chiaro: "Io ho sempre creduto di poter vincere. Mi sono svegliato stamattina e sono entrato in griglia pensando di andare a prendere quelli davanti. Il team ha fatto un lavoro grandioso, la macchina era fantastica e sono davvero molto grato di aver potuto guidare questa vettura. Ho continuato a spingere e a crederci e alla fine è successo. Il mo sogno si è realizzato in pista, quindi grazie davvero a tutti. Le condizioni meteo? Erano difficili, ma allo stesso tempo perfette per il mio scopo. Quando ha cominciato a piovere, sapevo che mi sarei trovato in una buona posizione”.



Gli fa eco sull'importanza della vittoria Valtteri Bottas: "È il risultato perfetto per noi nella gara di casa della Mercedes. L'ordine di mantenere le posizioni e non attaccare Lewis? C’è stata una piccola battaglia quando è rientrata la Safety Car. Non sono riuscito a superarlo e mi hanno detto di minimizzare i rischi, cosa che ho capito perfettamente".