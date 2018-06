F1 Francia, Hamilton padrone anche nelle Libere 2

22/06/2018 di DANIELE PEZZINI

Lewis Hamilton domina anche la seconda sessione di libere del GP di Francia, ottava tappa del mondiale di F1. Il britannico ha chiuso la FP2 in 1'32''539 , rifilando distacchi pesanti agli altri big: 2° e 3° crono per le Red Bull di Ricciardo (+ 0''704) e Verstappen (+ 0''732), 4° e 5° per le Ferrari di Raikkonen (+ 0''887) e Vettel (+ 1''150), apparse però super sul passo gara . Ai box per un problema tecnico l'altra Mercedes di Bottas .

Lewis continua a volare al Paul Ricard e conferma di essere arrivato in Provenza con l'intenzione di provare a riscattare il weekend nero del GP del Canada. La sua W09, che aveva chiuso al comando la FP1, è stata devastante anche nella sessione pomeridiana, mettendosi a dettare il passo fin dai primissimi giri con le supersoft. La differenza vera, però, il campione del mondo l'ha fatta montando le ultra con assetto da qualifica: sette decimi più veloce delle Red Bull, oltre un secondo meglio del rivale mondiale Vettel. L'altra faccia della medaglia in casa Mercedes è quella di Bottas: il finlandese è partito bene, rimanendo vicino ai tempi del compagno di team nella prima mezzora, ma ha poi dovuto dare forfait a causa di un problema al sistema di raffreddamento, completando solo 7 giri.



Le Ferrari, al momento, appaiono lontane sul giro secco, ma i venerdì delle Rosse in questa stagione hanno insegnato a non fasciarsi la testa prima del previsto. Le SF71H potranno infatti contare sul consueto step in avanti per le qualifiche, mentre per quanto riguarda il passo gara le monoposto del Cavallino sono apparse davvero una spanna sopra tutti gli altri. Vettel, in particolare, è stato un vero e proprio martello sia con le supersoft sia con le ultrasoft, stampando con una costanza spaventosa tempi nettamente più bassi di quelli dei diretti rivali. L'impressione è che, una volta sistemato il set-up per l'assalto alla pole, sarà ancora una volta un testa a testa tra Seb e Lewis, attualmente divisi da un solo punto in classifica iridata.





In top 10 al termine della FP2 anche le Haas di Grosjean e Magnussen (6° e 9° tempo per loro), oltre alla McLaren di Alonso e alla Toro Rosso di Gasly (rispettivamente 8° e 10°). Da segnalare l'interruzione della sessione dopo circa 45 minuti, con la Force India di Perez che ha perso in maniera abbastanza inspiegabile la ruota posteriore sinistra costringendo la direzione gara a sventolare le bandiere rosse per recuperare il pneumatico vagante.